Пекин, , 12:19 — REGNUM Обвинения в адрес китайских хакеров о взломе внутренней компьютерной сети Национальной ассоциации промышленников США не имеют под собой оснований. Об этом заявил представитель китайского МИД Гэн Шуан 14 ноября на брифинге.

Власти КНР знают о сообщениях о «китайских хакерах», однако изложенные выводы — спекулятивны. Это безосновательное заявление, подчеркнул дипломат.

Гэн Шуан напомнил, что КНР последовательно выступает за обеспечение безопасности киберпространства и ведет борьбу с кибератаками и подобными преступлениями.

Как сообщало ИА REGNUM, взлом компьютерной сети американской ассоциации промышленников, который произошел летом 2019 года, приписали китайским хакерам. При этом не сообщалось, какой именно информацией завладели злоумышленники.

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