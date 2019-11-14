Ла-Пас, , 12:16 — REGNUM

Где бы ни готовился произошедший в Боливии государственный переворот, бороться с этим народному президенту надо не из-за границы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 14 ноября, комментируя заявления Эво Моралеса.

Как сообщалось ранее, Моралес покинул Боливию, направился в Мексику и обвинил США в организации государственного переворота.

«История с государственным переворотом в Боливии и в целом — с завершившимся, на мой взгляд, правлением Эво Моралеса печальна. Скажу больше: стыдная это история. В мексиканском самолёте Эво Моралесу точно фотографироваться не следовало. И разворачивать свой национальный флаг в салоне чужого авиалайнера тоже не нужно было: слишком узкое это для национального символа пространство.

О выражении лица Эво Моралеса на этом фото я и не говорю. Посмотрел на него и сразу вспомнил фотографию Сальвадора Альенде в числе защитников президентского дворца от пиночетовских головорезов: перед гибелью, в профессорских очках, с чуждым его рукам, но очень нужным в этот момент и ему, и всему чилийскому народу автоматом. А мы всё думали, что в «народных» лидерах больше жизненной силы, чем в «интеллигентах». Бежавший из Боливии Эво Моралес опроверг это мнение.

Где бы ни готовился произошедший в его стране государственный переворот, откуда бы ни росли его корни, бороться со всем этим народному президенту надо не из-за границы.

Одним словом, Фидель Кастро поступок Эво Моралеса не одобрил бы. Он бы и Николаса Мадуро за его политику, приведшую Венесуэлу к внутриполитическому кризису, думаю, не одобрил бы, но тот всё-таки продолжает свою борьбу внутри своей страны.