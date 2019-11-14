Анкара, , 12:57 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган вместе со своим американском коллегой Дональдом Трампом провел пресс-конференцию в Белом Доме в Вашингтоне, в ходе которой заявил: «Предпринимались даже попытки конструирования новых проблем, путем искажения исторических событий, которые взорвали бы наши двусторонние отношения».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Я поделился с господином Трампом своим видением ситуации, которое заключается в том, что принятые 29 октября в Палате представителей Конгресса США решения (о признании событий 1916 года геноцидом армян) служат этой цели и направлены на то, чтобы бросить тень на наши отношения. Судить события 104-летней давности, происходившие в условиях войны, должны не политики, а историки».

Турецкий лидер добавил: «В этом вопросе наши руки чисты, и уверенность тверда. Я говорю открыто, Турция здесь стоит на стороне диалога и свободной дискуссии. Наше предложение армянской стороне о создании совместной исторической комиссии все ещё действительно. Мы раскрыли все архивы, в них находится более 1 млн документов наших Вооружённых сил, изучать и исследовать их можно в любое удобное время».