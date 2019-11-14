Рига, , 12:14 — REGNUM В бюджете 2020 года в Латвии предусмотрено дополнительно более 60 млн евро для поднятия оплаты труда врачей. Это решение неизменно. Но большего для медиков в бюджете нет. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил министр финансов Латвии Янис Рейрс.

Отвечая на вопрос: а как быть с принятым законом, предусматривающим индексацию труда медиков на 20%, то есть на 120 млн евро? Рейрс сказал, что «парламент сам уже признал ошибочность того голосования».

Как передавало ИА REGNUM, ранее представители медицинского сообщества Латвии пообещали правительству страны в случае не исполнения в полном объёме ранее принятого закона продолжить протесты и начать сбор подписей за роспуск Сейма.