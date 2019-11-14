Москва, 14 ноября 2019, 12:13 — REGNUM В Совфеде считают, что уходящий с поста главы Евросовета Дональд Туск оставляет плохое наследство, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.
«Если послушать Дональда Туска, то получается, что выход Великобритании из Европейского союза — следствие «агрессивной политики Кремля». Полный бред», — считает член Совфеда Франц Клинцевич.
Покидая пост главы Евросовета, Туск оставляет плохое наследство, отмечает сенатор.
«Нынешнее состояние ЕС можно охарактеризовать как разброд и шатание, что, собственно, и констатировал в своих последних заявлениях президент Франции Эммануэль Макрон. А Туск просто пытается свалить с больной головы на здоровую, прибегая к старому, как мир, приему — поиску внешних врагов, что, конечно же, его не красит. Лучше бы ушел молча», — сказал Клинцевич.
Уходящий с поста главы Евросовета Дональд Туск не считает Россию «стратегическим партнером Европы», написала Financial Times.