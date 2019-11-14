Москва, , 12:03 — REGNUM Военная полиция России и военнослужащие Турции в шестой раз отправились на патрулирование на северо-востоке Сирии, сообщили 14 ноября в пресс-службе Минобороны РФ.

«Шестой совместный патруль … приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северу от населенного пункта Камышлы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-турецкое патрулирование в приграничных районах Сирии проходит в соответствии с меморандумом, который в октябре подписали лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи.

Ранее российские боевые вертолёты провели воздушное патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии,

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