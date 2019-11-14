Анкара, , 12:52 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган вместе со своим американском коллегой Дональдом Трампом провел пресс-конференцию в Белом Доме в Вашингтоне, в ходе которой заявил: «Мы сходимся во взглядах по поводу того, что турецко-американские отношения должны развиваться, опираясь на более прочный фундамент, а наше сотрудничество — углубляться. Мы полны решимости открыть в отношениях с США новую страницу, так чтобы это соответствовало нашим устоявшимся союзническим связям».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Мы с господином Трампом взаимно выразили твердую волю в вопросе борьбе с проявлениями терроризма, угрожающими национальной безопасности. В своей беседе мы затронули важность продолжения совместной борьбы против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Турецкий лидер добавил: «Наша операция «Источник мира», начатая 9 октября, стала новым и важным шагом в борьбе с терроризмом. Она нанесла тяжёлый удар по сепаратизму Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны. Мы считаем наше соглашение от 17 октября важной возможностью для развития нашего сотрудничества в Сирии».