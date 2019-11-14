Киев, , 11:54 — REGNUM Саммит в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Украине пройдет, как ожидается, до конца года. Стороны обсуждают возможные даты переговоров, заявил 14 ноября глава МИД Украины Вадим Пристайко на совместном брифинге в Киеве с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

Пристайко отметил, что все предварительные условия для встречи выполнены, Киев проводит консультации с российской, немецкой и французской сторонами. Пока участники определяют оптимальную дату и место для саммита.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что саммит откроет путь для окончательного решения конфликта в Донбассе, добавил министр. Пристайко уточнил, что встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным до саммита не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко заявил, что предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского имело исключительно «дипломатический характер». Киев доволен и «переговорной позицией в Минске», отметил украинский министр.

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