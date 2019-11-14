Киев, , 11:50 — REGNUM С украинской землёй в итоге будет примерно такой же сценарий, как с ваучерной приватизацией 90-х гг., заявил украинский политик Геннадий Корбан, комментируя принятие Радой законопроекта о продаже земли в первом чтении.

Нетрудно догадаться, подчеркивает политик, какой передел начнётся на первичном рынке земли после вступления закона в силу. Он прогнозирует стрельбу, рейдерство и отъем паев — «как и тогда, в 90-х».

«Безусловно, стране нужна земельная реформа, а земля должна стать ликвидным активом. Но лично я не доверяю компетенции людей, которые одной рукой заказывают проституток (намек на депутата «Слуги народа» Богдана Яременко, недавно угодившего в секс-скандал — ред.), а другой — голосуют за закон о рынке земли. Украине необходим полноценный Земельный кодекс, подготовленный специалистами, устанавливающий прямые нормы и правила игры, а не закон, написанный на коленке Милованова (нынешний министр экономики — ред.)», — подчеркивает Корбан.

Он констатирует, что нынешний парламент Украины от предыдущих отличается слабоумием и не способен принимать «стратегически верных государственных решений».

Также политик подчеркивает, что, отказавшись советоваться с народом по вопросу продажи земли, власть в Киеве к тому же «окончательно похоронила своё предвыборное обещание о референдумах и народовластии».

ИА REGNUM напоминает, что 13 ноября Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон о земельной реформе. За документ, регламентирующий условия продажи украинской земли, проголосовали 240 народных депутатов при 226 необходимых. Проектом закона предлагается открыть рынок земли 1 октября 2020 года. Представители партии Зеленского подчеркивают, что ко второму чтению законопроект еще будет серьезно переработан.