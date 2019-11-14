Вашингтон, , 11:46 — REGNUM В Соединенных Штатах специальные собаки-терапевты помогли конгрессменам избавиться от стресса после первых открытых слушаний по импичменту главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что собаки из некоммерческой организации Pet Partners дали работникам Конгресса, у которых был чрезвычайно тяжелый год, возможность отвлечься от напряженной работы.

«Кто, как не пушистая команда любящих, понимающих и политически не ангажированных животных-терапевтов, принесет успокоение сотрудникам Конгресса?» — отметили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Конгрессе начались первые публичные слушания по вопросу импичмента Трампу. Событие транслировалось американскими СМИ, в зале находились журналисты ведущих телеканалов.

Напомним, оппоненты обвиняют Трампа в том, что он оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского. Якобы Трамп, разговаривая с украинским коллегой по телефону, убеждал его инициировать дело против сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена, который вёл деятельность на Украине.

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