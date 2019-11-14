Киев, , 11:43 — REGNUM В зависимости от результатов встречи в «нормандском формате» Украина может выйти из Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 14 ноября в интервью «BBC Украина».

Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на чёткий разговор с Россией, «чтобы прийти и сказать: что вы реально хотите от нас».

Пристайко отметил, что Украина не ждёт от грядущей встречи какого-то прорыва. В то же время, если встреча не даст никакого результата, то Украина будет думать, что делать дальше, в том числе искать варианты выхода из Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин заявил, что у команды Зеленского существует план, согласно которому Украина отгородится стеной от территории ДНР и ЛНР.

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