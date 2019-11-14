Лондон, , 11:38 — REGNUM Правительство Великобритании намерено «выполнить свою юридические обязательства» перед Еврокомиссией и назвать кандидата для работы в новом составе ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Однако сделает это не раньше, чем в Соединённом Королевстве пройдут досрочные парламентские выборы, намеченные на 12 декабря. Об этом сообщает Agence France-Presse.

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О своё решении не выдвигать кандидата на пост в Еврокомиссии до выборов власти Великобритании письмом уведомили будущего председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

Юристы, с которыми на этот счёт провела консультации фон дер Ляйен, не усмотрели в отсутствии кандидата от Соединённого Королевства причины, которая может помещать новому составу ЕК начать работу в установленный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейская комиссия выразила надежду на то, что Великобритания до конца недели представит кандидатуру на пост еврокомиссара в новом составе ЕК на 2020−2024 годы. Ранее планировалась, что Еврокомиссии приступит к работе с 1 ноября, однако процесс формирования нового состава затянулся.

Напомним, Евросоюз отсрочил выход Великобритании из блока до 31 января 2020 года. Текущая отсрочка Brexit является третьей за несколько лет переговоров между Лондоном и Брюсселем.