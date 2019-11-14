Киев, , 11:34 — REGNUM Изменение энергетического законодательства Германии с поправками, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода «Северный поток-2», по сути является «окончательным решение украинского вопроса», заявил украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич.

Северный Поток-2 Gazprom.ru

Свое мнение эксперт выразил 14 ноября, комментируя состоявшееся накануне голосование в немецком Бундестаге, который устранил последние препятствия для завершения строительства газопровода и его запуска, передает корреспондент ИА REGNUM.

Марунич предполагает, что немецкие депутаты ждали только решения Дании по «Северному потоку-2». Теперь, считает он, «Газпром» может забыть «о Витренко, Коболеве и компании (топ-менеджеры «Нафтогаза Украины») навсегда».

Эксперт не сомневается, что Украина будет судиться по этому вопросу, возможно, даже объединив свои усилия с Польшей, но здесь особых перспектив для Киева он не видит. Также Марунич напоминает, что главную угрозу для украинского транзита представляет прежде всего «Турецкий поток», а не «СП-2», вокруг которого сейчас так много шума.

ИА REGNUM напоминает, что ранее торговый представитель Украины — заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что изменения немецкого энергетического законодательства под проект «Северный поток-2» может быть обжаловано в суде. Он отметил, что продолжительные судебные процедуры, заблокируют «Северный поток-2» в ситуации тотальной неуверенности, так что по сути такой сценарий выгоден Киеву. Качка также уверен, что такая инициатива Германии не будет одобрена Еврокомиссией, которая, считает он, имеет весомый голос в таких вопросах.