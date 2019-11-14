Тбилиси, , 11:33 — REGNUM Председатель оппозиционной партии «Демократическое движение — единая Грузия», бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе заявляет, что Грузии стране грозит дестабилизация, если власти не примут обещанный ранее закон о переходе со смешанной на пропорциональную систему выборов.

Нино Бурджанадзе © ИА REGNUM

Бурджанадзе напомнила, что переход на пропорциональную систему выборов является давним требованием оппозиции, и провести реформу обещали правящая партия обещала еще в ходе предвыборной кампании. Она отметила, что обещание реформы председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили после беспорядков в Тбилиси в июне нынешнего года получило одобрение грузинского общества, политических сил, западных структур и Евросоюза, и теперь правящая партия лишь разыгрывает спектакль для того, чтобы не менять избирательную систему.

Экс-спикер отметила, что в вопросе об изменении избирательной системы оппозиция объединилась и ждет правильного решения Иванишвили. В противном случае, предупредила Бурджанадзе, неизбежны серьезные потрясения.

«Идут разговоры о том, что Иванишвили хочет провалить законопроект и назначить досрочные парламентские выборы в марте, я хочу однозначно заявить, что если все пойдет по данному сценарию, а не по сценарию консенсуса, то в Грузии неизбежна в краткосрочном или среднесрочном периоде серьезная дестабилизация. Сейчас очень важно, чтобы у Иванишвили хватило ума не спровоцировать новую революцию роз в Грузии».

Напомним, парламент разработал законопроект о переходе на пропорциональную систему выборов, однако многие депутаты от правящей партии, избранные в мажоритарных округах, заявили, что не поддержат изменения. В результате 12 и 13 ноября на заседаниях в парламенте не удалось провести голосование. Для принятия поправок в конституцию нужно, чтобы закон одобрили не менее 113 депутатов, при этом у «Грузинской мечты» 104 из 150 мест в парламенте.

Голосование по законопроекту назначено на 14 ноября.

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