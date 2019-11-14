Нур-Султан, , 11:31 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату (администрации) Акмолинской области республики построить распределительные сети газоснабжения в Аршалынском и Целиноградском районах, сообщили 14 ноября в пресс-службе главы государства.

По его словам, государство ускоренными темпами обеспечило строительство магистрального газопровода, тогда как на местах распределительные сети не подготовлены.

Токаев отметил, что в настоящее время до сих пор не получена документация на строительство сетей в поселках. «Из-за нерасторопности акимата жители не получат своевременно газ», — добавил президент.

Напомним, в октябре 2019 года в Казахстане завершилось строительство газопровода «Сарыарка». Магистраль протяжённостью 1081 км соединила Кызыл-Орду и Ну-Султан. На втором этапе газопровод планируется построить до Кокчетава, на третьем — до Петропавловска.

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