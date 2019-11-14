Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин резко высказался о новом туристическом бренде Северной столицы, основным элементом которого стало бирюзовое холодное солнце.

Игорь Албин в период работы в Смольном Gov.spb.ru

«Можно было предложить что-то из направления «ню». Но если серьезно, стыдно за Культурную столицу», — написал в одном из своих аккаунтов экс-чиновник Смольного, ушедший в отставку в декабре 2018 года.

Так называемый метабренд создан компанией SPN Communications и представлен на международной конференции, проходящей в рамках Культурного форума. Отмечается, что элементы метабренда, в том числе северное солнце, можно будет использовать на сувенирной продукции, рекламных щитах и в презентациях. Лозунг метабренда — «Создавать великое».

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Как сообщало ИА REGNUM, необходимость в новом бренде возникла после расторжения договора с ООО «Студия Артемия Лебедева» на создание логотипа Санкт-Петербурга. Этот договор стал причиной скандала и разбирательств в антимонопольной службе.