Москва, , 11:27 — REGNUM В Госдуме не могут поверить в любовь бизнесмена Игоря Коломойского к России и Украине и подозревают свою игру.

«Поверить в неожиданную любовь украинского олигарха к России, равно как и к Украине — сложно. Миллиардер говорит о «необходимости» возобновить отношения с РФ, его критика США — это лишь попытка надавить на Запад, попугать его «рукой Москвы», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.

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