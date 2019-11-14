Эль-Камышлы, Сирия, , 11:25 — REGNUM В аэропорту Эль-Камышлы на севере Сирии для зашиты вертолётов Военно-космических сил (ВКС) России размещён зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С». Об этом 14 ноября сообщает телеканал «Звезда».

Ракетный комплекс «Панцирь-С» Mil.ru

Корреспондент телеканала Павел Ремнев рассказал, что с земли российские вертолеты будет прикрывать ЗРПК «Панцирь-С» и что место посадки винтокрылых машин ВКС РФ при их прибытии в Эль-Камышлы было сразу оцеплено военной полицией, так как данный аэропорт является гражданским.

«Это первая группа боевых вертолетов российских ВКС здесь, на севере Сирии», — отметил корреспондент.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее первая группа российских вертолетов новой авиационной группировки прибыла в гражданский аэропорт сирийского города Эль-Камышлы.