Омск, , 11:06 — REGNUM На одном из жилых домов в Ленинском округе города Омска установили баннер в честь 100-летия освобождения Омска от армии Александра Колчака Красной Армией, сообщает 14 ноября ИА REGNUM.

Баннер к 100-летию освобождения Омска от Колчака на жилом доме в Омске © Дмитрий Артеменко

На плакате написано: «14 ноября — 100 лет освобождения Омска от Колчака Красной Армией». Член рабочей группы по установке баннера Андрей Харчук прокомментировал данную инициативу. По его словам, дату 14 ноября 1919 года необходимо помнить омичам, так как взятие Омска является одним из ключевых событий Гражданской войны.

Он также прокомментировал инициативу по увековечиванию памяти Александра Колчака в Омске. Харчук напомним, что в 1999 году Верховный суд отказал в реабилитации Колчаку, поэтому в данном вопросе необходимо руководствоваться действующим законодательством.

«На вопрос нужно ли в каком бы то ни было виде увековечивать память о том периоде, когда город Омск был назван столицей, можно ответить, что памятники событиям, когда у власти находился Колчак уже есть», — сказал член инициативной группы, имея в виду памятник Куломзинскому восстанию и другие монументы, посвященные жертвам восстания в Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля 2019 года в Омске на здании военного комиссариата по Центральному и Советскому административным округам была установлена мемориальная доска адмирала Александра Колчака, напоминающая, что в октябре-декабре 1918 года в здании жил адмирал.

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