Минск, , 11:14 — REGNUM Москва предлагала Минску размещение российской авиабазы на территории Белоруссии вместо поставки истребителей. Об этом рассказал 14 ноября в интервью телеканалу «СТВ» госсекретарь Совбеза республики Станислав Зась.

Глава ведомства прокомментировал приобретение Белоруссией двух многоцелевых истребителей Су-30 СМ. 13 ноября они прибыли в страну из Иркутска.

Зась рассказал, что сначала, когда в Минске решили о необходимости обновить парк боевой авиации, то обратились с просьбой помочь к России. В Москве в ответ предложили создать российскую авиабазу на территории Белоруссии.

«Размещение здесь, на нашей земле, военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации. Поэтому мы стали опираться на собственные возможности», — рассказал госсекретарь о том, как в Минске пришли к решению закупать самолеты на собственные средства.

Напомним, 13 ноября президент Белоруссии, находясь в Вене, заявил, что его республика зажата «как в тисках» между Востоком и Западом.