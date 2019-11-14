Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 11:07 — REGNUM Бывший депутат города Усолье-Сибирское Иркутской области Сергей Угляница, который известен в регионе как последовательный критик работы губернатора, призвал жителей Приангарья остановить Сергея Левченко и его команду. Своё обращение Угляница, жестоко избитый неизвестными 29 октября, опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Угляницы, область уже заплатила «страшную цену» за сделанный в 2015 году наивный выбор и последующие четыре года правления губернатора, которые были наполнены «красивыми отчетами, бравурными презентациями, громкими обещаниями и тихим предательством всех». При этом бывший депутат не скрывает, что четыре года назад и сам оказался среди тех, кто поверил Левченко. «Как и большинство жителей Иркутской области, только недавно начал в полной степени осознавать, кому мы тогда отдали под управление нашу область», — отметил политик.

Среди особо пострадавших от действий Левченко Угляница назвал 45 тысяч человек, летом 2019 года оказавшихся в зоне подтопления во время сильного паводка, немощных стариков, инвалидов, простых людей, «которые полтора года сидели без лифта в своих квартирах, пока фирма-прокладка губернаторского сынка «Звезда» сможет относительно законно «освоить» миллиард рублей, вытащенный из кармана жителей Иркутской области».

Пострадавшими Угляница считает и «тысячи человек, ежедневно сидящих в адовых очередях поликлиник». «Левченковская элита летает за бюджетный счет в Корею на лечение, а нам они оставили запись по талонам — «к узким специалистам раньше чем за месяц даже не приходите», — обращает внимание экс-депутат. Он напомнил, что в апреле 2019 года иркутский пенсионер покончил с собой в одной из больниц, так и не дождавшись приёма у врача, тогда как, согласно официальным отчётам областного минздрава, «с 2017 года медицинская отрасль региона уверенно развивается».

Сергей Угляница связывает с действиями Левченко и собственное избиение. «Я тоже заплатил свою цену. Заплатил, когда подонки убивали меня обрезком железной трубы у гаража за то, что посмел критиковать нашего «солнцеликого» губернатора», — пишет он.

Особое внимание иркутский политик уделил ситуации с лесным хозяйством и природными богатствами Приангарья. По его словам, леса в Иркутской области вырубаются в интересах китайского бизнеса. Этот же бизнес становится основным владельцем земель вокруг Байкала. «Байкальскую воду тоже хотели продать китайцам. И это только верхушка айсберга», — отметил Угляница, назвав подозрительными частые поездки Сергея Левченко в страны Азии.

Угляница сравнил ситуацию в Иркутской области со Средневековьем, «где нет закона, где губернаторские бояре в лице министров и их замов нарезали область на свои вотчины, где несогласных травят фейками в сети или забивают трубами у гаражей».

«Нас всех предали и продали. Мы все ошиблись. Мы проголосовали за оборотня. Оборотня в губернаторском кресле. И как оказалось это куда страшнее, чем пресловутые оборотни в погонах. Остановить левченковскую свору должны мы, жители Иркутской области. Им здесь — только воровать. А нам здесь — жить», — подытожил Сергей Угляница.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на бывшего депутата города Усолье-Сибирское произошло вечером 29 октября. Сергей Угляница известен своими публичными разоблачениями деятельности губернатора Приангарья Сергея Левченко. В частности, незадолго до избиения Угляница раскритиковал Левченко за увеличение тарифов на вывоз твёрдых коммунальных отходов.