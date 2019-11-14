Ставрополь, , 11:01 — REGNUM Министр физической культуры и спорта Ставрополья Роман Марков, подозреваемый в превышении должностных полномочий, подал в отставку. Губернатор края Владимир Владимиров уже подписал соответствующее заявление, пишет 14 ноября «Победа26».

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Напомним, глава региона ранее неоднократно предупреждал, что если со стороны правоохранительных органов к представителю власти будут обоснованные претензии, то этот человек больше не будет работать в управленческой команде. Так, ранее был уволен министр строительства Алексей Когарлыцкий, который попал под уголовное преследование по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и арестован.

Как сообщило ИА REGNUM, 17 октября на рабочем месте Маркова и по месту его жительства прошли обыски. По версии следствия, в 2017 году глава минспорта заключил госконтракт на закупку оборудования для училища олимпийского резерва на невыгодных условиях, завысив цену. Ущерб бюджету от сделки составил около 6 млн рублей.

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