Джакарта, , 10:51 — REGNUM Правительство Австралии запустило программу «Australia Connect» в рамках празднования 70-летия дипломатических отношений с Индонезией, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что программа «Australia Connect», запущенная послом Австралии в Индонезии Гэри Квинланом, призвана углубить отношения между двумя странами.

«Нам нужно больше обменов в области образования, включая больше австралийцев, обучающихся в Индонезии, и больше индонезийцев, проводящих время в Австралии», — отметил Гэри Квинлан.

«Мы хотим видеть больше сотрудничества между университетами, мы надеемся, что австралийские университеты откроют филиалы в Индонезии. Мы также хотим видеть больше индонезийских туристов в Австралии», — добавил посол Австралии в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Австралии в Индонезии Гэри Квинлан подчеркнул, что Канберра полностью поддерживает национальный суверенитет и целостность Индонезии.

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