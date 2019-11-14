Брюгге, Бельгия, , 10:45 — REGNUM В случае выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit), она станет аутсайдером, однако Brexit ещё пока можно отменить. Об этом заявил глава ЕС Дональд Туск, который покидает данный пост, во время своего выступления в Колледже Европы в Брюгге, его слова 14 ноября приводит ВВС.

Дональд Туск European People's Party

«Великобритания после выхода (из состава ЕС — прим. ред.) станет аутсайдером, игроком второго сорта», — заявил Туск и отметил, что при этом варианте развития событий основное поле битвы займут Китай, ЕС и США.

Также он подчеркнул, что один из его английских друзей, вероятно, прав, когда с грустью говорит, что Brexit является настоящим концом Британской империи.

Кроме этого, Туск напомнил, что он сделал всё чтобы продлить время для возможности изменения мнения Британии по Brexit и для того, чтобы избежать выхода страны из ЕС без сделки, в условиях конфронтации.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, 12 ноября стало известно, что Европейская комиссия надеется, что Великобритания до конца недели представит кандидатуру на пост еврокомиссара в новом составе ЕК на 2020−2024 годы.