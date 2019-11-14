Яунде, , 10:41 — REGNUM Президент Камеруна Поль Бийя впервые публично рассказал о ключевых причинах трехлетнего сепаратистского конфликта в англоязычных районах страны. Об этом передает ВВС Africa.

На Парижском форуме мира президент Бийя признал, что разногласия между франко‑ и англоговорящим населением появились из-за их разного опыта во время колониального правления. 86-летний президент также сообщил, что идея объединить франко‑ и англоговорящие районы внутри высокоцентрализованного государства не увенчалась успехом. Напомним, что ранее Бийя использовал вооруженные силы, чтобы подавить восстание в англоязычных регионах.

В рамках форума мира президент заявил о возможности предоставления англоязычным регионам особого статуса. По информации телерадиокомпании, в настоящий момент не ясно, что именно означают эти слова, однако если центры сепаратистского восстания получат некоторую автономию, это может стать шагом к миру.

Корреспонденты отмечают, что, поскольку правительство Камеруна впервые публично заявило о придании англоязычным регионам особого статуса, оно действительно предполагает потенциально новый подход к сепаратистскому кризису.

Напомним, что в результате конфликта англоязычные регионы были опустошены, сотни школ сожжены, тысячи человек погибли, а миллионы человек были вынуждены покинуть свои дома.

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