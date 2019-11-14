Киев, , 10:36 — REGNUM Украинский бизнесмен Игорь Коломойский дал большое интервью New York Times, в котором рассказал, что США недостаточно помогают Украине и вообще используют её в своих интересах, и предупредил, что украинская власть может сменить вектор, опять войти в орбиту России, и дело кончится танками под Варшавой и не слишком чистыми памперсами руководителей НАТО.

Тезис о возможности для украинской власти сменить орбиту, и в еще большей степени — о готовности Москвы принять такие перемены со стороны главного спонсора украинских нацистов, конечно, сомнительны, однако самое интересное в высказываниях Коломойского — не это.

Шантажировать сразу обе стороны, испытывающие в тебе определённую заинтересованность, своей готовностью перейти на противоположную сторону — вполне распространённый в определённых кругах способ ведения переговоров, если бы не тот нюанс, что все говорится публично и в прямом эфире.

Но украинский олигарх хорошо понимает, что США с огромной долей вероятности не смогут отказаться от своей установки на поддержку антироссийских тенденций на Украине ради сдерживания России, а потому отчего бы не сказать о памперсах и танках.

И тем самым он, как сказали бы литературоведы, обнажает приём и делает явным то, что обычно принято держать скрытым, всю подлость и лживость заявлений о многовековой борьбе с Россией и о многовековом же желании Украины вернуться в европейскую семью.

Кровь, которая пролита ради предполагаемого достижения этих якобы существующих целей, средства и территории, которые вследствие этого потеряны — все это не имеет для правящих Украиной никакого значения, все это — шлак, расходный материал.

Но Коломойский не без оснований чувствует себя почти неуязвимым: ведь помимо поддержки столь же циничных и подлых западных политиков, на стороне майданной власти ‑ и готовность большинства населения добровольно обманываться и голосовать сначала за Порошенко, а потом за Зеленского.

Украинские политики могут бояться друг друга, не без оснований ожидая каждый от каждого подлости и предательства, могут опасаться своих западных старших товарищей, носителей тех же прекрасных качеств, но вот кого они точно не боятся — так это граждан своей страны.