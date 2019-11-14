Варшава, , 12:50 — REGNUM 13 ноября были опубликованы результаты опроса о том, кто победит в будущей президентской гонке, проведенного Институтом исследований рынка и общества совместно с польским новостным порталом RMF. Результаты представлены на сайте RMF.

Всем участникам опроса задавался вопрос: за кого бы вы отдали голос, если бы президентские выборы провели сейчас? Как следует из результатов, по 28% получили бы Малгожата Кидава-Блоньска и Рафал Тшасковский от оппозиционной Гражданской коалиции. Однако они оба проиграли бы нынешнему президенту Польши Анджею Дуде, который набрал бы 41,3% голосов.

Опрос был проведен 8−9 ноября 2019 г. методом телефонных звонков, в ходе которых людей опрашивали о президентских выборах и задавали вышеупомянутый вопрос. Репрезентативная выборка составляет 1100 человек.