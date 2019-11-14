14 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

С 1960 года объём доступной пресной воды на душу населения сократился более чем вдвое, в результате чего более 40% населения мира столкнулось с дефицитом воды. К 2030 году спрос на пресную воду превысит предложение примерно на 40%.

Александр Белов, , 11:23 — REGNUM В настоящее время большое внимание уделяется опасностям, связанным с загрязнением окружающей среды, особенно в развивающихся странах, и на то есть веские причины. Показатели качества воздуха оставляют желать лучшего и продолжают ухудшаться во многих странах, в частности в Индии, которая также столкнулась со сложной ситуацией в области здравоохранения. Но какой бы серьёзной ни была проблема загрязнения окружающей среды, нельзя допустить, чтобы она затмила собой ещё одну потенциальную экологическую катастрофу и возможный источник будущих конфликтов: отсутствие доступа к чистой воде, пишет Джаяти Гхош в статье для издания Project Syndicate.

Питьевая вода (сс) Gary Edenfield

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Возможно, мы и живём на «голубой планете», но при этом запасы пресной воды составляют менее 3%, большая часть которой остаётся недоступной для людей (например, потому что значительные запасы пресной воды сокрыты в ледниках). С 1960 года объём доступной пресной воды на душу населения сократился более чем вдвое, в результате чего более 40% населения мира столкнулось с дефицитом воды. К 2030 году спрос на пресную воду превысит предложение примерно на 40%.

Поскольку почти две трети пресной воды поступает из рек и озёр, пересекающих национальные границы государств, обострение дефицита воды приведёт к возникновению порочного круга, в рамках которого страны начнут конкурировать за поставки пресной воды, что приведёт к росту напряжённости. Сегодня сотни международных водных соглашений столкнулись с сильным давлением.

Китай, Индия и Бангладеш начали спор из-за Брахмапутры — одной из крупнейших рек Азии. Китай и Индия активно строят плотины, которые вызывают опасения по поводу возможного ограничения притока воды. Правительство Индии использовало водоотведение для того, чтобы наказать Пакистан за террористические акты. Решение Эфиопии построить плотину на Ниле вызвало гнев в Египте, расположенном вниз по течению.

Река Брахмапутра (сс) Ashwin Kumar

И трансграничные конфликты — это только начало. Напряжённость, вызванная нехваткой воды, растёт и внутри стран, между сельскими и городскими сообществами, а также среди сельскохозяйственных, промышленных и бытовых потребителей. В 2018 году из-за нехватки воды возникли конфликты в некоторых частях восточной Африки, например в Кении, где в прошлом имели место столкновения между различными племенами из-за доступа к источникам воды.

Фактически в истории есть немало примеров конфликтов, когда противоборствующие стороны боролись за доступ к водам таких крупных рек, как Нил, Амазонка, Меконг и Дунай. Однако серьёзность и частота таких конфликтов в будущем будут только возрастать, поскольку изменение климата меняет характер осадков, в результате чего стали чаще возникать продолжительные засухи и крупные наводнения.

Что ещё хуже, истощающиеся запасы воды все больше загрязняются промышленными отходами, пластмассами, а также отходами жизнедеятельности человека. В странах со средним уровнем дохода очищают менее трети сточных вод, а в странах с низким уровнем дохода эта доля намного меньше. Примерно 1,8 млрд человек получают питьевую воду из источников, загрязнённых фекалиями. Истощение водоносных горизонтов и неадекватные инвестиции в водную инфраструктуру дополнительно усугубляют существующие проблемы.

Мальчик набирает воду для питья. Мадагаскар (сс) Rod Waddington

Нехватка воды затрагивает всех, но сельскохозяйственный сектор, на который приходится 70% всего потребления воды в мире и до 90% в наименее развитых странах, особенно уязвим перед дефицитом воды. Городские районы также движутся к катастрофе. В 2018 году Кейптаун (ЮАР) столкнулся со столь острым дефицитом воды, что начал подготовку к «нулевому дню», когда муниципальное водоснабжение полностью перестанет функционировать (благодаря действиям правительства этот день так и не наступил). Точно также Мехико на протяжении многих лет продолжает бороться с нехваткой воды.

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Индийские мегаполисы также могут столкнуться с огромной катастрофой. Согласно правительственному отчёту за 2018 год, 21 город, включая Нью-Дели — столицу страны и Бангалор — центр информационных технологий, достигнет нулевого уровня подземных вод уже в 2020 году, что затронет по меньшей мере 100 млн человек. С другой стороны, сложная ситуация с водой сложилась и в сельских районах. Например, в одном из районов сельской местности Махараштры (Индия) женщинам и девочка ежедневно приходится проходить до 25 километров, чтобы набрать питьевой воды.

Женщина набирает питьевую воду. Индия (сс) Peter Haden

В 2015 году государства — члены ООН поставили перед собой цели в области устойчивого развития, которые включают обязательство «обеспечить доступность и устойчивое управление водоснабжением и санитарией для всех». Тем не менее за последние четыре года положение значительно ухудшилось. Международное сообщество, возможно, сможет на некоторое время одурачить себя, так же как и в случае с разрушением окружающей среды, но угроза возникновения водных войн становится всё более реальной. Для многих жителей стран Африки, Азии эти войны уже начались.