14 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Только что состоявшиеся в Испании досрочные законодательные выборы являются прекрасной иллюстрацией о том, к чему приводит отсутствие единства левых сил. Имея абсолютное большинство в обеих палатах парламента, испанские левые партии не сумели договориться о формировании коалиционного кабинета, и страна была вынуждена пуститься в новую электоральную кампанию.

Руслан Костюк, , 10:34 — REGNUM Только что состоявшиеся в Испании досрочные законодательные выборы являются прекрасной иллюстрацией о том, к чему приводит отсутствие единства левых сил. Имея абсолютное большинство в обеих палатах парламента, испанские левые партии не сумели договориться о формировании коалиционного кабинета, и страна была вынуждена пуститься в новую электоральную кампанию. В результате все партии левого спектра ухудшили свои результаты, а почётную политическую «бронзу» завоевала правонационалистическая и ксенофобская партия…

Пролетарии всех стран соединяйтесь!!!

Проблематика единства левых сил актуальна и для общего европейского «макроуровня». Объединяющая силы еврокоммунистической и левосоциалистической традиции Партия европейских левых (ПЕЛ) с 2017 г. инициирует проведение открытого Форума левых, прогрессивных и экологических сил. Третий по счёту такой Форум в минувший уик-энд состоялся в столице Бельгии Брюсселе.

Съезд Партии европейских левых в 2019 году European-left.org

С точки зрения инициаторов Форума, актуальная Европа находится в состоянии системного политико-экономического кризиса, сталкиваясь с серьёзными вызовами в лице политики «жёсткой экономии», роста неравенств, энергетического кризиса, климатических изменений, последствий Брексита, миграционной проблемы и т. д. На уровне Европейского парламента (ЕП) уже несколько лет работает координирующий интеграционный механизм — так называемый Прогрессивный кокус, в котором принимают участие настроенные в пользу единства европейские левые депутаты от национальных партий, принадлежащие к ПЕЛ, Европейской зелёной партии (ЕЗП), Партии европейских социалистов (ПЕС) и Европейскому свободному альянсу (ЕСА).

Но сам формат Европейского Форума левых сил, модель которого была взята с действующего уже почти три десятилетия в Латинской Америке Форума Сан-Паулу, ориентирует не только на сугубо институциональное сотрудничество. В рамках встречи в Брюсселе прошли, например, ассамблеи женских, молодёжных и профсоюзных активистов, состоялся и специальный антивоенный митинг за мир, участие в котором принял, к слову, глава компартии Украины Пётр Симоненко. Также делегаты от различных левых партий «Старого Света» на специальных «панельных» заседаниях обсуждали такие актуальные проблемы современной Европы, как климатические изменения, международные соглашения о свободной торговле, налоговая политика, социальные права трудящихся, самоопределение европейских народов, будущее европейской промышленной политики, состояние общественных служб…

Как очевидец данного Форума могу констатировать, что в этот раз политическая представительность мероприятия была более «плюралистической», чем год назад в Бильбао. Как верно отметил выступивший на Форуме лидер «Непокорённой Франции» Жан-Люк Меланшон, «мы должны быть едины в борьбе за более социальную Европу, Европу народов». Помимо левопопулистского «сегмента», в Брюсселе в должной мере присутствовало и экологическое движение. В частности, участниками Форума было тепло принято выступление сопредседателя «зелёной» группы в ЕП бельгийского политика Филиппа Ламберта. В то же время следует констатировать, что пока что не удаётся всерьёз привлечь к участию в унитарном процессе европейскую социал-демократию. Пожалуй, за исключением британских лейбористов, отношение у социалистов «Старого Света» к данной инициативе всё ещё прохладное. Важным шагом, продвигающим идею Форума вперёд, стало решение, принятое через Итоговую декларацию, запустить совместный план действий с гражданским, социальным движением и профсоюзами, а также снабдить сам «левый форум» исполнительным координационным механизмом.

Жан-Люк Меланшон Blandine Le Cain

Итоговая декларация Форума в Брюсселе, конечно же, является ориентационным документом, в котором утверждается, что целью левых и прогрессивных сил является «построить Европу социально и экологически устойчивую, полностью демократическую, основанную на принципах народного суверенитета, освобождённую от патриархата, которая борется против всех типов дискриминации и за построение многополярного мира и солидарности.»

С точки зрения устроителей Форума левых, прогрессивных и зелёных сил, европейское строительство нуждается в реальной альтернативе. Эта альтернатива предусматривает, в частности, защиту полной занятости и достойного труда, продвижение экологического перехода, предполагающего трансформацию производственной модели, защиту общественных служб от политики «жёсткой экономии». «Мы желаем Европу, которая ставит человека в центр всех своих забот, больше, чем частные интересы некоторых многонациональных компаний», — говорится в итоговом документе Форума.

В сегодняшних условиях новой холодной войны между «коллективным Западом» и Российской Федерацией небезынтересно, что именно радикальные левые силы в ЕС последовательно проводят политику в пользу мира и разоружения. В итоговой декларации на этот счёт говорится: «Мы защищаем Европу мира, освобождённую от ядерного оружия, которая поддерживает Договор о запрете ядерного оружия (ДЗЯО), которая продвигает мир и солидарность между народами мира… которая открыта и солидарна развитию многополярного мира, которая ставит конец «Европе-крепости» и… оканчивает с растущей милитаризацией Европы и её подчинением НАТО».

Европейские левые European-left.org

В выступлениях участников Форума говорилось о необходимости активизировать в Европе антивоенное и антиядерное движение, выступать как против перспективы «европейской армии», так и проявлений открыто агрессивной внешней политики американского империализма.

Уже очевидно, что Европейский Форум левых сил становится регулярным политическим явлением, и само его функционирование, надо полагать, будет «работать» на то, чтобы двигаться к единству левых сил на европейском уровне. Возможно, это случайно, но как раз через два дня после окончания работы Форума две ведущие левые партии Испании подписали предварительное соглашение о создании правительственной коалиции. Тема единства левых сил имеет не только европейскую, но и национальную актуальность…

Брюссель — Санкт-Петербург