Вашингтон, 14 ноября 2019, 10:34 — REGNUM США следует отказаться от кибератак против Ирана, заявила журналист Бонни Кристиан в статье для издания The American Conservative.
В статье также говорится, что максимальное давление со стороны США, скорее всего, «приведёт к катастрофической войне, а не к капитуляции Ирана».
Напомним, после того, как США возложили на Иран ответственность за сентябрьский удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии Вашингтон провёл ответную кибератаку, сообщили американским СМИ официальные лица США. Анонимные источники указали, что кибератака была направлена против «физического оборудования» и предназначалась для подрыва иранской «пропаганды».
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