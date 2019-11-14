Вашингтон, , 10:34 — REGNUM США следует отказаться от кибератак против Ирана, заявила журналист Бонни Кристиан в статье для издания The American Conservative.

«Экономические санкции и кибератаки усложняют дипломатический процесс и подрывают позиции умеренных иранских сил. Всё это лишь усиливает напряжённость и затрудняет возможность проведения продуктивных переговоров», — считает Кристиан.

В статье также говорится, что максимальное давление со стороны США, скорее всего, «приведёт к катастрофической войне, а не к капитуляции Ирана».

«Это катастрофический результат, которого мы должны избегать, и его можно избежать, если администрация Трампа откажется от своей тактики максимального давления и сделает ставку на дипломатию», — добавила Кристиан.

Напомним, после того, как США возложили на Иран ответственность за сентябрьский удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии Вашингтон провёл ответную кибератаку, сообщили американским СМИ официальные лица США. Анонимные источники указали, что кибератака была направлена против «физического оборудования» и предназначалась для подрыва иранской «пропаганды».

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