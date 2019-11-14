Нью-Дели, , 10:32 — REGNUM Мир не замечает, что на него надвигается ещё одна потенциальная экологическая катастрофа, заявила профессор Университета Джавахарлала Неру Джаяти Гхош в статье для издания Project Syndicate.

«Какой бы серьёзной не была проблема загрязнения окружающей среды, нельзя допустить, чтобы она затмила собой ещё одну потенциальную экологическую катастрофу и возможный источник будущих конфликтов: отсутствие доступа к чистой воде», — заявила Гхош.

По словам профессора, угроза возникновения водных войн становится всё более реальной, а для многих жителей стран Африки, Азии эти войны уже начались.

Напомним, с 1960 года объём доступной пресной воды на душу населения сократился более чем вдвое, в результате чего более 40% населения мира столкнулось с дефицитом воды. К 2030 году спрос на пресную воду превысит предложение примерно на 40%.

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