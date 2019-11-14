Буэнос-Айрес, , 12:00 — REGNUM Бывшая президент и будущая вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер с иронией заметила, что в Латинской Америке обозначилась мода на самопровозглашаемых президентов, которым не интересна воля народа. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«В Латинской Америке обозначилась новая мода: по-моему, народы уже не выбирают президентов… Теперь президенты провозглашают себя сами, получая огромное покровительство СМИ и мгновенное признание от сами знаете кого», — написала политик на своей официальной странице в Twitter. Что самое забавное, отметила Киршнер, — так это то, что «они призывают делать это во имя демократии».

Киршнер сделала данное заявление после государственного переворота в Боливии, в результате которого избранный президент Эво Моралес был вынужден уйти в отставку.