14 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Создалась патовая ситуация: ритуальные нападения на Израиль и превентивные операции против преступных банд джихадистов время от времени и так ещё раз и еще.

Авигдор Эскин, , 10:16 — REGNUM Обмены ударами между террористами «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в секторе Газа и Армией Обороны Израиля продолжались два дня. Рано утром была достигнута договоренность о прекращении огня при посредничестве Египта. Количество выпущенных по городам и селениям Израиля ракет приблизилось к пятистам. Джихадисты целятся в жилые дома, терроризируют мирное гражданское население. Эти очевидные преступления против человечности не попадают в заголовки газет и телевизионных новостей.

Палестина

Именно «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреливал время от времени южные районы Израиля. Командовал этими преступными операциями сорокадвухлетний Бахаа Абу Алата. Два дня назад он был ликвидирован точечным ударом. Его дом остался цел, и только спальня была поражена. На сегодняшний день бесноватые не располагают оружием, способным эффективно поражать намеченные цели в Израиле. Бывает, что им везёт, и одна из сотни ракет поражает жилой дом или школу. Бывает, что люди получают ранения и гибнут. Однако главным достижением джихадистов можно считать частичное приведение южных регионов Израиля в состояние тревоги и паралича. Школы перестают работать, воздушные сирены возвещают о необходимости искать прикрытия немедленно.

Представим себе, что в районе Удельной, Красково и Люберец засели банды террористов из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Представим, что они бы подвергли обстрелу ракетами некоторые юго-восточные районы Москвы. Не долетали бы до Садового кольца, но достигали Выхино и Кузьминок. Представьте себе, что человеческих жертв бы почти не было. Но закрытые школы и детские сады, сирены со спуском в бомбоубежища, тревога и нервозность. Что бы сделали власти России в таком случае? Вопрос риторический. Мы знаем, что делают российские ВКС в Сирии, на расстоянии тысячи километров от собственных границ.

Израиль отвечает ударами по террористическим объектам в Газе. Однако в месте такой скученности населения (приблизительно два миллиона на пятачке менее тысячи квадратных километров) страдает и гражданское население. Как и в других местах, террористы стараются создавать вокруг себя «живой щит», чтобы при поражении их логовищ гибли и мирные люди. Чтобы потом закрывающие глаза на преступления джихадистов мировые СМИ сообщили о гибели от израильских ударов по душегубцам «стариков, женщин и детей».

Израиль действует с воздуха в Газе крепко и метко. Точечная ликвидация архитеррориста наводит страх на его коллег и парализует частично инфраструктуру кровопийц. В ту же ночь ликвидации Абу Алаты израильские летающие объекты нанесли удар по жилищу прямого командира душегубца. Акрам Аджури, матёрый кровопийца из «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не находился в своем доме в престижном районе Дамаска Альмаза, когда огненные ангелы смерти пришли за ним. Погиб сын террориста, а сам он получил серьезное предупреждение.

Египетские власти активно и успешно действовали в роли посредника с целью добиться прекращения огня. Однако банды «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ориентированы на Иран и его поддержку. Они даже не подчиняются узурпировавшему в Газе власть Хамасу (филиал запрещённой в РФ террористической организации «Братья мусульмане»). Сама эта организация не присоединилась к «Исламскому джихаду» в полной мере в обстрелах Израиля. Там хотят поскорее прекратить все это. Можно сказать с высокой долей вероятности, что в ближайшее время наступит полное прекращение огня.

Однако открытым остаётся вопрос: что делать Израилю с сектором Газа? Он вывел оттуда войска и демонтировал еврейские селения не для того, чтобы подвергаться обстрелам ракетами. Можно сколь угодно жестко (и справедливо) осуждать тогдашнее правительство Шарона за безрассудство, но такая риторика не даёт ответа на вопрос, что делать сейчас?

Есть примеры, как борются с логовищами террористов в Сирии и в Ираке. Возле Дамаска располагался управляемый Хамасом лагерь палестинских беженцев Ярмук, насчитывавший около 150 тысяч жителей. После поддержки ими суннитских повстанцев власти Сирии при поддержке российских ВКС избавились от этого скопища террористов. Лагеря Ярмук более не существует. Большинство его обитателей спаслось бегством. Подобная судьба настигла и Алеппо, а также и Мосул с Раккой, где действовали уже американцы.

Израильтяне умеют бомбить с воздуха не хуже своих коллег из России и США, однако массированные атаки с предоставлением жителям возможность уйти не реализуемы в Газе. Граница Газы с Египтом плотно закрыта, а в Израиль запускать эту публику никто не намерен. Так создалась патовая ситуация: ритуальные нападения на Израиль и превентивные операции против преступных банд джихадистов время от времени и так ещё раз и еще.

Только последнее время появились первые намеки на позитивное решение. Египет приоткрыл под давлением США границу с Газой. Четыреста жителей территории доставляются ежедневно в аэропорт в Каире, откуда они держат путь в Стамбул, а далее — разбредаются по миру. Агентство AP указывает на сто тысяч жителей Газы, вырвавшихся уже из зоны террористического контроля.

Власти от Хамаса взимают с каждого эмигранта тысячу долларов и больше. Так пополняют свою казну. Египет идёт навстречу президенту Трампу, а заодно позволяет своим чиновникам брать мзду у эмигрантов на территории Египта. Если удастся увеличить отток населения хотя бы до тысячи в день, то ситуация в Газе может быть выведена из тупика. Сокращение населения приведёт к умалению амбиций Хамаса с последующим падением его власти. Затем будет возможно местное самоуправление при израильской и международной поддержке. После обезвоживания террористического болота Газу можно поддержать экономически и социально. Благодатные для сельского хозяйства земли Газы гарантируют безбедное существование её жителям после устранения гегемонии террористов.

Но покамест там сокращение огня переходит в прекращение огня. До следующей схватки.