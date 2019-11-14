Хараре, , 10:19 — REGNUM В Зимбабве запретили установку новых электрических водонагревателей в целях экономии энергии. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение местных СМИ.

По информации агентства, поставщикам электроэнергии в южноафриканской стране также больше не будет разрешено подключать электричество к помещениям без солнечных водонагревателей.

Как передают журналисты, в настоящее время Зимбабве сталкивается с длительными отключениями электроэнергии. В результате чего некоторые предприятия вынуждены переходить на работу в ночные смены, когда электричество доступно.

В государственной энергетической компании Зимбабве (Zesa) сообщили, что крупные пользователи до сих пор не оплатили задолженность по своим счетам. Между тем, недавняя сильная засуха привела к снижению уровня воды в крупнейшей гидроэлектростанции Зимбабве.