Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Постоянный представитель Боливии при ООН Сача Льоренти заявил, что сохранит свой пост, и осудил нарушение конституционного порядка в стране государственным переворотом 10 ноября. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Я был назначен представителем Боливии при ООН конституционно избранным президентом Эво Моралесом, и моя кандидатура была одобрена 2/3 членов Сената нашей страны. Я не ушёл и не уйду в отставку», — написал дипломат на своей официальной странице в Twitter.

К записи Льоренти также приложил фотографию, на которой военные подавляют сторонников Моралеса. По заявлению постпреда, фото датируется 13 ноября.