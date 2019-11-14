Москва, , 10:05 — REGNUM Председатель партии «Единая Россия», глава правительства России Дмитрий Медведев 14 ноября встретится с активистами Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», которые соберутся в Центральном штабе МГЕР на слет, посвященный четырнадцатилетию организации.

Активисты МГЕР из всех регионов страны, руководители ее лучших региональных отделений, избранные в этом году молодые депутаты, лидеры общественного мнения, студенты и блогеры обсудят с руководством Партии обновление «Молодой Гвардии», итоги работы МГЕР за 2019 год и планы работы на 2020−2021 годы.

Также во встрече примет участие секретарь Генерального совета партии, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.