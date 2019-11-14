Куала-Лумпур, , 10:03 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что мусульмане должны использовать дипломатические каналы, чтобы поддержать Палестину, сообщает Sindonews.

По его словам, в течение 70 лет жители Палестины боролись за свою землю, но не добились прогресса из-за действий, которые вызвали страх у международного сообщества.

«Использование дипломатии — это хорошая стратегия, чтобы завоевать поддержку многих людей», — отметил Махатхир Мохамад.

«Кажется, что Израиль может делать все, что угодно, не будучи осужденным миром. Важно то, что мы должны признать причины этих (террористических) актов. Мусульмане действуют не для того, чтобы вернуть свою землю, а для того, чтобы излить свой гнев», — добавил премьер-министр Малайзии.

Махатхир Мохамад подчеркнул, что мусульмане делают вещи, которые заставляют мир терять сочувствие к ним. Необходимо получить сочувствие и поддержку мирового сообщества, чтобы остановить притеснение мусульман со стороны Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзии заявил, что один из способов завоевать симпатию в мире для мусульман — избежать террористических атак.

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