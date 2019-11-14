Москва, 14 ноября 2019, 10:02 — REGNUM Сегодня, 14 ноября, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из-за рубежа рассмотрит попытки оказывать влияние на региональную повестку. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Госдума
Госдума

«Сегодня комиссия обсудит выявленные факты иностранного вмешательства в ситуацию в ряде российских федеральных округов и информацию о попытках оказывать влияние на региональную повестку», — сказал Пискарёв.

Ранее он сообщил, что в комиссию поступает много материалов не только по Москве, но и по другим субъектам РФ.

«Мы расширим нашу географию. У нас есть и по Красноярску, и по Уралу (Екатеринбург) есть материалы. Мы увлеклись Москвой, но это далеко не всё, что нам необходимо знать», — отметил он.

Обсуждение пройдет в закрытом для СМИ режиме.

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В Госдуме была создана комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, чтобы разобраться с призывами к гражданам РФ участвовать в несанкционированных акциях протеста. Так, по данным депутатов, такие призывы были размещены на сайтах иностранных СМИ и дипломатических представительств других стран.