Кампала, , 10:00 — REGNUM Более 10 000 благотворительных организаций получили постановление немедленно прекратить свою деятельность в Уганде до тех пор, пока они не обязуются соблюдать новые правила работы в стране. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, правительство Уганды издало данную директиву, обнаружив, что менее 4000 благотворительных организаций из 14 000 ведущих свою деятельность в стране имеют действенные разрешения.

Представители руководства страны заявили, что введенные меры необходимы для того, чтобы предотвратить участие незарегистрированных благотворительных организаций в схемах по отмыванию денег. Однако некоторые политические обозреватели считают, что директива направлена против организаций, которые критиковали правительство.

Министр внутренних дел Уганды Марио Обига Кания также постановила, что банки, отели и другие учреждения должны проверить состояние всех благотворительных организаций, с которыми они сотрудничают.