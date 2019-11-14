Рамалла , , 09:53 — REGNUM Представители Израиля и палестинской группировки «Исламский джихад» достигли соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает телекомпания Al Jazeera.

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Как уточнил пресс-секретарь группировки Мусаб аль-Браим, перемирие было достигнуто при посредничестве Египта и начало действовать с 5: 30 утра по местному времени (03:30 мск) 14 ноября. Соглашение предусматривает обеспечение палестинскими группировками нормализации ситуации в Газе и «поддержание мира», в то время как Израиль должен прекратить боевые действия и «обеспечить прекращение огня» во время демонстраций палестинцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Израиле заявили о запуске за последние сутки 200 ракет с территории сектора Газа. В свою очередь ЦАХАЛ атаковал более 150 объектов ХАМАСа и «Исламского джихада» на территории сектора. Были уничтожены три здания, которые ХАМАС использовал в военных целях. Так, в секторе Газа 12 ноября был уничтожен командир вооруженного крыла «Исламского джихада» Баха Абу аль-Ата.

По последним данным министерства здравоохранения Газы, число погибших за два дня израильских авиаударов возросло до 34 человек. Ранения в результате ракетных обстрелов из Сектора Газа получили по меньшей мере 63 израильтянина.

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