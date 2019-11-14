Бразилиа, , 09:43 — REGNUM Новый посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан может прибыть в Москву до конца года с высокой долей вероятности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Но здесь главное слово, конечно, за Сенатом Конгресса США, который должен его утвердить», — рассказал Рябков в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана в качестве посла в РФ предложил в октябре президент США Дональд Трамп.

Ранее Салливан был ответственным в Госдепе за переговоры с Россией в области сотрудничества по борьбе с терроризмом. В настоящее время его кандидатура в качестве нового посла США в России проходит утверждение.

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