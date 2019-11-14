Ярославль, , 09:41 — REGNUM 13 ноября Избирательная комиссия Ярославской области выдвинула кандидатуру на пост председателя Избирательной комиссии Ярославля Оксану Каменецкую. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Избирательная комиссия Ярославской области

Выборы нового председателя горизбиркома состоятся 15 ноября. Они будут безальтернативными — члены городской комиссии должны утвердить предложенную облизбиркомом кандидатуру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель горизбиркома Андрей Бурьяноватый покинул свой пост после 26 лет работы. Мэр Владимир Волков предложил ему должность советника.

Оксана Каменецкая является членом областной комиссии и заместителем руководителя Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия».

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