Брянск, , 09:41 — REGNUM Своего нового заместителя официально представил губернатор Брянской области Александр Богомаз на еженедельном совещании в правительстве региона. Сергей Тимошенко будет курировать вопросы архитектуры, строительства и дорожного хозяйства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Прежде строительную отрасль курировал Юрий Мокренко. Он сохранил должность зама, но теперь отвечает за культурное наследие, природные ресурсы, физическую культуру и спорт. Глава региона пожелал новому заместителю успехов в профессиональной деятельности, отметив, что строительная сфера в регионе сейчас находится на подъёме.

Кроме того, губернатор представил нового начальника управления физической культуры и спорта Брянской области. На эту должность назначен Сергей Трусов.