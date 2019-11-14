Оренбург, , 09:39 — REGNUM Занять высокий пост в правительстве Оренбургской области можно будет по конкурсу. Как заявил вице-губернатор по внутренней политике региона Олег Димов, глава области Денис Паслер уже поставил задачу провести конкурс на ряд должностей, сообщает vestirama.ru.

Димов отметил, что в ближайшее время объявят конкурс на должность министра промышленности и энергетики, а также заместителей министров.

По словам вице-губернатора конкурс должен быть открытым и демократичным. Занять пост министра или его заместителя смогут толковые молодые ребята из любых городов России, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Напомним, 8 сентября 2019 года в Оренбургской области прошли губернаторские выборы. Победу одержал Денис Паслер, который с 21 марта 2019 года являлся врио губернатора. Осенью 2019 года глава региона стал инициатором новой структуры органов власти. В частности, в ней появилось три новых министерства: министерство региональной и информационной политики, министерство промышленности и энергетики, министерство цифровой экономики.

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