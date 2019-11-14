Бишкек, , 09:39 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии сформировало межведомственную рабочую группу для проверки деятельности бывшего генерального консула республики в Турции Эркина Сопокова, сообщили 14 ноября в пресс-службе внешнеполитического ведомства Киргизии.

В рабочую группу вошли сотрудники Генеральной прокуратуры, Государственного комитета национальной безопасности и МИД республики. Планируется, что межведомственная группа вылетит в Стамбул для проверки деятельности Сопокова.

Напомним, 13 ноября министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков заявил, что Эркин Сопоков сдал автомобиль с дипломатическими номерами в автосалон для последующей продажи.

10 ноября в Стамбуле был убит бизнесмен Айеркен Саймаити. Рядом с кафе, в котором произошло убийство, находился автомобиль с киргизскими дипломатическими номерами.

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