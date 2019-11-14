Бразилиа, , 09:38 — REGNUM Новое заседание Совместной комиссии по контролю над выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД — ядерная сделка) может пройти до конца 2019 года, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Даты прорабатываются. Я не исключаю, что это может произойти до конца года», — сказал Рябков в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года власти США вышли из ядерной сделки с Ираном и стали вводить санкции в отношении арабской республики. Тегеран в ответ начал поэтапно отказываться от ядерных ограничений. 5 ноября в Тегеране заявили об очередном сокращении обязательств по ядерной сделке.

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