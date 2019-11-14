Киев, 14 ноября 2019, 09:41 — REGNUM Распродажа украинской земли приведёт к глубоким социальным изменениям в украинском обществе, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 13 ноября в эфире телеканала NewsOne.
Бортник добавил, что власти Украины должны планировать решение социальных проблем городов, вызванных наплывом бедняков из сёл.
Ранее экономист Алексей Кущ напомнил, что сельское население Украины — это около 12 млн человек. Противоречия между интересами этой социальной прослойки и интересами крупных иностранных агрохолдингов, желающих скупить украинскую землю, может стать причиной колоссального социального взрыва.
Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября Верховная рада в первом чтении приняла закон о введении рынка земли на Украине.
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