Киев, , 09:41 — REGNUM Распродажа украинской земли приведёт к глубоким социальным изменениям в украинском обществе, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 13 ноября в эфире телеканала NewsOne.

«Изменится социальная структура нашего общества после земельной реформы… Село в значительной степени обезлюдеет, часть людей уедет за границу, это будет новый всплеск миграции, часть людей поедет в город», — спрогнозировал эксперт.

Бортник добавил, что власти Украины должны планировать решение социальных проблем городов, вызванных наплывом бедняков из сёл.

Ранее экономист Алексей Кущ напомнил, что сельское население Украины — это около 12 млн человек. Противоречия между интересами этой социальной прослойки и интересами крупных иностранных агрохолдингов, желающих скупить украинскую землю, может стать причиной колоссального социального взрыва.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября Верховная рада в первом чтении приняла закон о введении рынка земли на Украине.

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