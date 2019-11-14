Брюссель, , 09:32 — REGNUM Внесенный на голосование в парламент Бельгии законопроект содержит просьбу к правительству рассмотреть возможность присоединения Бельгии к действую механизма по распределению мигрантов, спасенных в Средиземном море, сообщает 13 ноября бельгийское издание La Libre.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Министр по делам миграции и вопросам предоставления убежища Мэгги де Блок заявила, что Бельгия не может пока принять участие в работе европейского механизма по распределению беженцев из-за не простой ситуации в сфере исполнительной власти. Министр также призвала разработать «глобальный и структурированный» подход к распределению мигрантов, создать систему транзитной миграции и разрешить миграционные вопросы, связанные с перемещением лиц из третьих стран.

В ходе голосования по законопроекту депутаты от партий Открытые фламандские либералы и демократы, Новый фламандский альянс и Фламандский интерес проголосовали против законопроекта. Для фламандских либералов ключом к структурной реформе европейской системы предоставления убежища является введение обязательств по справедливому распределению лиц, ищущих убежище, среди всех государств-членов ЕС.

Новый миграционный механизм ЕС был разработан в сентябре 2019 года в ходе встречи лидеров стран ЕС на Мальте. Он закладывает основу для процедуры временного распределения мигрантов, спасенных в Средиземном море.