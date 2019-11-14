Белград, , 09:29 — REGNUM В ходе очередного заседания парламента Республики Сербия депутаты обсуждали список кандидатов на пост председателя Комиссии по вопросам конкуренции, список кандидатов, состоящий из трёх членов Совета Комиссии по конкуренции, а также затронули предложение о принятии окончательного решения по поводу избрания члена Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Наибольший интерес в ходе дебатов депутаты проявили именно к Комиссии по защите конкуренции, которая, как заявили депутаты правящей коалиции, должна обеспечить одинаковые условия для всех участников рынка и помочь в борьбе с коррупцией.

Депутаты Сербской радикальной партии в ходе дебатов отметили, что, по их мнению, Комиссия не делает того, что она должна делать по закону, то есть не заботится о том, чтобы рыночные условия были одинаковыми для всех или, по крайней мере, были примерно одинаковыми. Они также обвинили власть в том, что она не может предотвратить монополию.

Депутат Сербской радикальной партии Милорад Мирчич заявил, что Комиссия по защите конкуренции в соответствии с законом должна следить за тем, чтобы условия функционирования на рынке были одинаковыми для всех или примерно равными для всех участников

В качестве примера он привел область импорта и банковского сектора, отметив, что в течение многих лет существует импортное лобби, которое пагубно влияет как на работу Национального банка, так и на конкуренцию на рынке в Сербии.