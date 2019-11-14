Приштина, , 09:27 — REGNUM Центр подсчета и оценки голосов в Приштине начал пересчёт голосов с 1472 избирательных участков, подтвержденных Центральной избирательной комиссией Косово, пишет новостное агенство RTS 13 ноября.

Решение о пересчёте голосов было принято два дня назад Избирательной комиссией по апелляциям после подачи жалоб партиями, участвовавшими в выборах 6 октября.

Повторный подсчет голосов, как ожидается, отложит окончательное объявление результатов выборов до начала декабря, поскольку пересчёт может занять две или три недели.

По решению апелляционной комиссии было отклонено около 3700 голосов из Центральной Сербии.

Это решение через Верховный суд Косово было обжаловано четырьмя представителями движения «Самоопределение» и «Демократического союза Косово», поскольку в случае пересчёта голосов они могут остаться без мест в парламента.